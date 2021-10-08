台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。日前陳柏惟除了被爆出曾駕車撞傷機車騎士後肇逃，昨又被爆料法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳柏惟則自稱是玩快打旋風，卻絕口不提輸1000元的事。對此，前藍委顏寬恒表示，民眾對於政治人物的要求其實很簡單：能夠相信你說的話，能夠幫忙解決問題，如此而已。

對於陳柏惟過往紀錄一一被爆料，顏寬恒今（8日）在臉書發文表示，自己最近的工作很單純，不是上街幫忙舉牌，就是幫忙罷免總部折宣傳資料，發發杯水。

顏寬恒直言，不是政治人物之後，自己才明白，民眾對於政治人物的要求其實很簡單：能夠相信你說的話，能夠幫忙解決問題，如此而已。

顏寬恒認為，「誠實，讓鄉親相信你。努力，讓鄉親可以恢復正常生活」，並稱，「每一張票都是鄉親對你的託付，每一次的辜負，都會讓鄉親的那一票失望，海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過」。