中文博大精深，有些生字雖然大家耳熟能詳，但也會因為每個年代的寫法或是字體不同，而出現些微差距。日前就有一名家長在檢查國小女兒的作業時，糾正她「感」字中「心」的位置，不料反被女兒打臉，讓他十分錯愕，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《小一聯盟》PO文透露，在檢查國小女兒的國語生字作業時，發現「感」字的寫法怪怪的，只見她將「咸」的「戈」拉長，把「心」包在左下方，與自己習慣將「心」放在「咸」的正下方寫法不同，便糾正女兒，「妳都不用心去『感』覺的嗎？」不料女兒拿出課本打臉，讓原PO直呼「看來真的要活到老學到老！」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「第一次看到右邊分成上下兩部分的寫法」、「學大心在下面」、「我從小到現在，心都寫在下方的」、「七年級中段班，當年老師說有兩種寫法」；不過也有人直言，「感的心一直都是在左邊，看書法的字就很明顯，只是大家寫字久了會習慣往中間偏」、「摸摸自己的心在哪不就知道該擺哪了嗎」。

面對不少網友將矛頭指向教育部，認為又再亂改標準字，就有網友翻出民國69年國立編譯館的國小課本，使用的確實是心在左下方的版本；也有人表示，目前課本的字音字形都是依據民國88年公布的一字多音審訂表及常用國字標準字體比順手冊而來，逾20多年沒改過，「是媽媽自己長大忘了自己學的是什麼了吧」。至於心在「咸」正下方的感字，則是小篆寫法。