指揮中心表示，昨新增83件疫苗接種後不良事件，包含42件非嚴重不良事件、41件其他疑似不良事件，無死亡事件。目前國內累計850例疫苗接種後死亡個案，已超越國內染疫死亡數845人。而高端疫苗至今累計158件嚴重不良事件，其中包括22件死亡。

嘉義一名碩士生接種高端後昏迷22天，家屬控訴政府及相關單位不聞不問，對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這個案例我們非常關心，一直有在請醫療院所全力協助救治。

莊人祥表示，目前高端疫苗部分共有158件接種後嚴重不良事件，包括22件死亡、1件疑似嚴重過敏反應、135件其他疑似嚴重不良事件；至於除了嘉義碩士生以外，是否有其他接種後血栓昏迷案例，莊人祥表示還需要再統計。

目前國內累計850例疫苗接種後死亡個案，已超越國內染疫死亡數845人，民眾黨立委賴香伶、張其祿今天公開呼籲，應放寬預防接種救濟標準。指揮中心發言人莊人祥表示，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)在9月份有開過一次會，共審查9個案件，審查結果都會上網公開，如研判與疫苗接種相關，最高給付600萬元。

昨（7日）疫苗接種共30萬328劑，其中AZ接種21.8萬劑佔最多；截至目前國內疫苗人口涵蓋率58.27％，劑次人口比74.8％。同日新增83件疫苗接種後不良事件，包含42件非嚴重不良事件、41件其他疑似不良事件，無死亡事件。