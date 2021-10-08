中共軍力迅速擴張，東海、台海、南海情勢日益緊張。澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）今天表示，在東亞地區已經不只有美國海軍的蹤影，英國與法國的軍艦也在這個區域活動，我們可以看到不只這個地區的力量，而是全世界都在保護東亞地區的和平繁榮自由。

艾伯特受邀在第五屆玉山論壇發表專題演講，並召開場邊記者會接受提問。他說，我們不希望看到台海戰爭的發生，而要避免台海戰爭發生的最佳作法就是要讓北京知道台灣是有盟友的。

艾伯特指出，澳洲向美國諮詢，要以怎樣的做法去強化這個地區「以規則為基礎的秩序」，不要讓任何一方片面改變現狀。

他表示，澳洲要加強在東海、台海、南海的航行，加強空中與海上的巡防，我們也要跟盟友討論可能會發生的緊急狀況。他進一步表示，在東亞地區已經不只有美國海軍的蹤影，英國航艦打擊群與法國航空母艦也開始在這個區域活動，我們可以看到不只這個地區的力量，而是全世界都在保護東亞地區的和平繁榮自由。

艾伯特說，民主國家是時候該捫心自問是否要支持台灣了，如果答案是是的話，那是要口頭支持還是實質支持？口頭當然當然還是比沒有支持好，比如譴責共機侵擾的行為；至於實質支持就是幫助台灣加入CPTPP，這也對整體的經濟也有好處。