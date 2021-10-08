中華古今人文協會致贈嘉義市4000本《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》，8日由市長黃敏惠代表受贈，將提供給60家旅宿業者，黃敏惠表示，這本書是星雲大師50年的心血結晶，透過閱讀與旅者結緣。

黃敏惠表示，《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》是星雲大師50年來的心血結晶，精選約400多位作者、800則作品，有詩詞、歌曲、家訓、座右銘、勸世文等充滿智慧的文章，嘉義市有60家旅宿業者提出需求，協會捐贈約4000本。

中華古今人文協會理事長周學文表示，這本《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》起自星雲大師旅行弘法時，發現飯店普遍有聖經，卻少有佛教書籍，因而7年前這本書誕生了，已送出逾178萬本，台灣現有1500多家旅館有這本書，期望帶給旅人正能量。

佛光山中區總住持覺居法師表示，這本《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》告訴我們，不論遇到挫折、愁苦、悲傷等情緒，書中的智者像是一盞明燈指引我們，種子會在心中發揚，相信能讓你的人生更不同。

《獻給旅行者365日：中華文化佛教寶典》為非賣品，將推廣至旅宿業、監所、機關團體及全世界，目前有中文、簡體中文、中英雙語、法、葡英、西、印地文和韓文等8種版本流通，，總發行數量178萬本。

另有越文、德語、阿拉伯文已完成翻譯，等待出版，以及泰文、印尼文、日文、緬甸文、馬來文、俄文正翻譯中，預計至2022年將有17種語言版本。