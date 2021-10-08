土耳其要向美國買40架F-16戰機

土耳其因堅持採購俄製S-400防空系統，和美國鬧翻，被踢出F-35隱形戰機專案。然而，據要求匿名的知情人士透露，安卡拉雖沒買成F-35，但已經向美方提出要求，除了採購40架F-16戰機外，還要為現有的戰機買80組現代化套件。

據路透7日報導，這價值數十億計美元的採購案仍需美國國務院和國會同意，以完成「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS）流程。不過，美國國務院和土耳其使館並未立即回應。一位美國國務院發言人說，就政策而言，除非正式通報國會，否則國務院不會證實或評論提案的軍售。

原本安卡拉訂購了超過100架F-35戰機，但因執意採購華府認為，可能危及北約盟國隱形戰機的俄製S-400防空系統，2019年被剔除F-35戰機專案。土耳其和美國近年來對許多議題意見相左，從採購S-400到敘利亞政策等，雙方都有不同的立場。而安卡拉希望，拜登上台後，雙方關係能有所改善。