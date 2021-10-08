台化(1326)第三季營業額季衰退5%，第三季合併稅前利益117.1億元、季衰退29%，第三季歸屬母公司稅後利益為95.21億元，每股稅後利益1.63元、季衰退23.1%。

台化表示，受油價及煤價上漲影響，生產成本增加，同業產能開出，供應寬鬆，加上東南亞疫情持續發威，越南實施三就地防疫政策及大陸能源雙控政策影響，客戶採購心態保守，部分產品售價弱勢下跌，加工價差縮窄，影響第三季利益減少。

台化累計前三季營業額年成長50.2%，前三季歸屬母公司稅後利益為347.98億元，累計每股稅後盈餘5.95元。

台塑化(6505)第三季自結合併營業額1640.05億元，季增加13.1%，第三季自結合併稅後利益102.81億元，相較第二季減少33.03億元，每股稅後盈餘1.08元。

台塑化表示，第三季煉油事業營業額季增加17.3%，第三季原油平均煉製量447.0千桶/日，季增加80.3千桶/日；產品銷售量45073千桶，比第二季增加6805千桶；售價部分，台塑化第三季產品平均售價季增加4.1美元/桶，主要係杜拜原油價格季上漲4.7美元/桶所致。台塑化第三季烯烴事業營業額季增加11.4%，第三季平均產能利用率96%、季增加4%，產品銷售量198.4萬噸、季增加6.5萬噸，主要係烯烴一廠於第三季執行定檢天數比第2季為少所致。

台塑化前三季自結合併營業額4392.77億元，年增加41.1%，前三季自結合併稅後利益417.58億元，相較去年前三季稅後虧損28.64億元、增加446.23億元。其中歸屬母公司的稅後利益417.95億元，累計每股稅後盈餘4.39元。

台塑化說明指出，前三季之營利對比去年同期之虧損，主要是今年前三季原油價格呈現上漲格局，產生購料與存貨利益；反觀去年同期原油價格急跌後緩升，產生購料與存貨損失之相對差異所致。(2-2)