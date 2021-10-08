「打開新竹」國際活動將在年底登場，正式加入全球城市聯盟。Open House是1992年自英國倫敦號召的全球性建築活動，以公益為出發點，每年皆會打開城市平常不開放的私人或公共空間。創辦人鄭宏輝表示，目前全球已經有40多個城市加入活動行列，去年打開台北為台灣串起國際盛會，新竹於2021年正式申請通過，成為亞洲第5座、全球第47座舉辦Open House活動的城市。

鄭宏輝指出，打開新竹（Open House Hsinchu）活動從2020年末開始籌備，特別是活動著重公益性質，籌備期間與中華國際會議展覽協會祕書長林冠文密切討論，也在申請前夕，邀請到國立陽明交通大學建築研究所副教授許倍銜共同創辦，申辦成功後籌組打開新竹工作團隊，帶領國立陽明交通大學、清華大學、中華大學學生團隊，涵蓋多元領域、融合世代思維，碰撞屬於新竹的獨特火花。

繼2018年澳門、2019年大阪與2020年台北獲得官方授權後，打開新竹用「新竹：台灣矽盾產業護國神山所在地」及「北台灣第一個建城的重鎮」展開首年選點策略，獲得國際組織肯定。全球城市聯盟一年一度串聯紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等40餘個城市，經歷29年持續演進與推廣，根據官方統計，每年約有超過200萬的總參觀人次，深具跨國際、跨世代與跨族群的社會文化影響力。

鄭宏輝說明，打開新竹活動以為世界打開一座科技與人文薈萃的城市為主軸，預計在今年12月11日與12日的周末兩天，限時48小時開放約70個城市空間與建築秘境，揭開同為科技城市與百年古城的新竹故事。以建築與空間主軸，近一步畫分出5條軸線：科技、歷史、建築、人文和民生，細膩書寫新竹學。

目前打開新竹工作室已陸續舉辦「新竹！說說吧」講座活動與「新竹！動手動腳」親子手作教室，邀請在地文史工作者講述新竹發展歷史，手作活動更是吸引眾多家長為孩子們報名參加。鄭宏輝表示，打開新竹後續會招募志工夥伴，邀請市民朋友們共同投入這場越在地越國際的城市盛會。