NCSOFT旗下手遊新作《天堂W》將在11月4日全球上市，特別於遊戲上市前夕舉辦「天堂W台灣代表選拔賽」系列活動，由12位網路名人參與角逐，即日起開放玩家網路票選，君主候選人近期更將現身網路節目實境挑戰，最終選出6位台灣代表，率領騎士團征戰全世界！參與投票還可週週抽MSI電競筆電、PS5、iPhone 13 Pro、SAMSUNG Galaxy Z Fold3等豐厚獎勵。

《天堂W》全球上市在即，台灣玩家個個摩拳擦掌，準備大展身手，眾多的騎士們需要能帶領他們的君主，在13個上市國家中殺出一條血路。因此，《天堂W》本次特別與巴哈姆特、三立電視台、台北101及智冠MyCard跨界合作，舉辦「天堂W台灣代表選拔賽」三階段大型企劃活動，選出台灣代表君主，超前部署血盟勢力！

本次參與選拔的君主代表候選人有「戲劇男神－余秉諺」、「實況甜心－瑀熙」、「衝裝狂人－平民百姓」、「電競教父－施文彬」、「天堂老司機－丁特」、「天堂總司令－小許」、「世界冠軍－MiSTakE」、「電競女武神－天菜小姐」、「天堂奶爸－張峰奇」、「笑眼女神－阿樂」、「瓦干達戰士－黑龍」以及「實況新星－李芷婷」。

觀看君主候選人宣傳影片

第一階段【人氣投票賽】已正式展開，10/31前至【天堂W台灣代表選拔賽】網頁，以巴哈姆特帳號或手機號碼登入，為您支持的選手投票，即可獲得抽獎資格，每天都能重新投票，週週抽出包含MSI電競筆電、PS5、iPhone 13 Pro、SAMSUNG Galaxy Z Fold3、iPad Air、Switch等豪華獎勵！投票次數越多中獎機會越高！

第二階段將與三立電視台「綜藝玩很大」製作團隊，聯手打造【天堂W玩很大】專屬網路節目，並在台灣最高地標「台北101」盛大舉辦，為君主候選人量身訂做遊戲關卡，實境挑戰的精彩內容敬請期待！

選拔方式將以【人氣投票賽】投票積分加上【天堂W玩很大】活動積分累積計算，最終合計積分最高的前6名將成為《天堂W》台灣代表君主，還可獲得遊戲官方提供的血盟營運支援金MyCard點數50萬，以及3人騎士團。最後，將在遊戲上市後，由6位代表君主帶領他們的騎士團，展開第三階段的【圓桌高峰會議】，共同討論如何在全球玩家之中為台灣爭光，殺出一條血路！

《天堂W》目前已開放事前角色ID預約活動，全球玩家們透過活動頁面可以搶先預訂遊戲上市後所遊玩的伺服器以及角色ID。玩家們還可以在正式官網、Google Play、Apple App Store參與全球事前預約活動，所有參與事前預約的玩家們都可以在遊戲上市後領取各種道具。