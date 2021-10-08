今天稍早網壇發生一件好笑的事，英國網球好手莫瑞(Andy Murray)在IG透露他把與妻子結婚訂做的婚戒弄丟了，而且過程非常愚蠢，這讓美女老婆西爾斯(Kim Sears)相當火大，他緊急發佈IG影片希望大家將消息轉發出去，得以找回這超級重要的東西。

Andy Murray thanks Instagram followers for spreading the word after his missing wedding ring was returned along with his shoes in the wake of a social media appeal.



Murray ties his ring to his shoes when playing so it won't rub when holding his rackethttps://t.co/eyV5s5CM9N pic.twitter.com/1kTIkuxJQJ — AFP News Agency (@AFP) October 8 2021

而沒想到他奇蹟般找回這雙「球鞋」了，為何要說找回了球鞋，因為這位大哥在2015年結婚後就習慣把婚戒綁在他的球鞋上面，原本以為只是弄丟鞋子的他在訓練師提醒下才知道闖了大禍。他更在IG大罵自己是白癡，相當懊惱。

事情發生在他將濕掉的鞋子拿到戶外吹乾後，但他覺得鞋子悶在車上有味道，也無陽台可放，就把鞋子放在車底回家休息，沒想到隔天起來「連鞋帶戒」整個消失，而第一時間他只想到去買新鞋，完全忘記自己把婚戒綁在上面，這或許是最讓老婆火大的地方。

他在IG上說：「我真的是白癡！現在看來把婚戒綁在鞋帶上真的爛透，但我需要大家幫忙。」相信綁在鞋子上是一種愛的表現，能將老婆一起帶上場奮戰，不過球鞋這種消耗品恐怕不太適合綁如此貴重的東西，不知道他事後會不會改放其他位置。

而莫瑞不愧是知名球星，發出IG後他竟然成功找回這雙Under Armour的球鞋，上面也牢牢綁住他與老婆的婚戒，可說是相當幸運，事後莫瑞又發了一則影片向大家回報，他拎著運動鞋拍照並寫道：「它們聞起來還是很臭，但我又再度得寵了。」

另外他提到為何要將婚戒綁在鞋子上，他說：「我打球時通常會把婚戒綁在鞋上，因為沒辦法戴戒指打球。所以是的，婚戒一併被偷走了。」至於是靠什麼方式拿回來的，他並未詳細敘述，只說自己打給飯店保全幾通電話。最後他在IG說：「超級感謝大家所有訊息，也感謝各位將此事分享出去！」