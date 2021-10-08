建廟56年的溪州后天宮，創宮時連同正殿在內的5殿石爐，採用稀有的觀音石製成，卻在20多年前不翼而飛，直到去年才被發現埋藏在宮廟後方的雜草空地上，重見天日。（謝瓊雲攝）

管委會特助陳奕霖指，5個石爐被埋藏起來，每個石爐裡還灌滿水泥封爐，有想要「滅香火」的意圖。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）與溪州后天宮副主委林佑順（左）一起參香祈福，並代表縣民為重新啟用的石爐，奉上第一炷香。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左起）與溪州后天宮副主委林佑順一起參香祈福，並重新啟用的正殿石爐插頭香。（謝瓊雲攝）

建廟已近一甲子的溪州后天宮是地方信仰中心，20年前香火鼎盛時期，創宮的5個石爐卻不翼而飛，直到去年廟方將廟後空地整地才意外發現石爐蹤影，經過修復，8日廟方慶祝媽祖得道昇天慶典中重新安爐，並由彰化縣長王惠美代表縣民奉上第一柱頭香，紀念失而復得的時刻。

溪州奉天宮創建於1965年，落成後陸續迎來鹿港天后宮福五媽蒞臨鎮殿，繼而迎奉大甲鎮瀾宮聖母、豐原慈濟宮天上聖母等神尊入宮入火安座供奉，創建初期，正殿和4個側殿偏殿各有一個石爐奉香。

溪州后天宮20多年前香火極其鼎盛，周邊鄉鎮、外縣市都有信眾虔誠前來參香祭拜，還吸引電視劇製作人郭美珠帶著《台灣奇案》劇組前來拍攝「媽祖的眼淚」，一時間十分轟動。

管委會特助陳奕霖表示，當年因為人為因素而導致石爐失蹤，主因是有信眾建議，宮廟香火興盛，應該改採用造價較昂貴的銅製香爐，而將原本創宮石爐汰換下來，不久5個石爐就此不翼而飛，廟方雖隱約覺得可能被人刻意藏起來，卻苦無線索。

去年中廟方有意將廟後雜草空地再利用，整地時才意外發現角落處有個小屋形狀的小土堆，挖開後赫見失蹤的5個石爐，原來一直被埋在裡面；地方耆老們雖開心石爐重見天日，卻意外看見石爐內被灌滿水泥封爐，才驚覺這些年廟內香火不若當年興旺，其來有自。

陳奕霖說，石爐遭封，顯示當年有心人有意讓宮廟「滅香火」，急著找人修復，加上石爐是以台灣本地稀有的觀音石石材製作，師傅並不好找，去年十月送往北部歷時半年才修好，又因疫情因素，原定三月媽祖聖誕要安爐，延至媽祖得道昇天日前一周才舉辦，也遵照媽祖指示，不將宮後的空地鋪水泥，且要好好活化，才不會壞了風水。

王縣長說，一間廟除了神，最重要的就是香爐，溪州后天宮建廟香爐卻失蹤多年，媽祖神威顯赫，如今石爐重見天日，廟方特別辦理隆重安爐大典，相信在媽祖庇佑下，能讓信徒更加鴻圖大展，賺大錢，心想事成，事事如意。