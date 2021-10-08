搶攻振興5倍券的商機，金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」，登島來玩的遊客每人發300元旅遊振興券，總數有6萬6000份等你來拿外，還搭配「金門之光」李洋在奧運拿金牌的熱度，大放送純度99.9％、10克重，價值逾2萬元的金牌40面讓遊客抽獎。

楊鎮浯縣長說明，活動期間自2021年11／1起至2022年4／30止(或至旅遊振興券發完為止)。縣府期待「中央5倍振興券」加上「金門版3000元振興券」，聯手啟動景氣復甦的大火力，在疫情緩和後國旅預期發燒下，發揮強強滾的加乘效益，拉出新一波旅遊盛況。

搶攻振興5倍券的商機，金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」。（李金生攝）

楊鎮浯縣長說明，縣府期待「中央5倍振興券」加上「金門版3000元振興券」，聯手啟動景氣復甦的大火力，在疫情緩和後國旅預期發燒下，發揮強強滾的加乘效益，拉出新一波旅遊盛況。（李金生攝）

縣府針對限在地使用的金門版3000元振興券，特別建置「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，目前已有超過100家業者加入，使用期限至2022年4／月30為止。同時也與桃園、高雄市合推LINE熱點「振興熱起來」活動，成功吸引789家金門商家上架，刺激熱點消費，截至10／6已有3.6萬人報名，搶攻首次開出LINE Points200萬點的大紅包，只要完成9天活動集章用戶就可拿到30點。

金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」圖示之一。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」圖示之二。（金門縣府觀光處提供）

金酒公司也扮演催化產業振興的動力，領到旅遊振興券的遊客，每人都可獲得1瓶防疫酒精外，在金酒台灣各直營門市消費，即可抽搶手虎年「玉璽酒」200名，迎虎年好運到。

金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」圖示之三。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處推出「369旅遊專案」圖示之四。（金門縣府觀光處提供）

金酒另加碼推出滿額「送好酒、抽好禮」驚喜活動，只要用5倍券（或現金）消費單張發票滿1000元，就可獲得1次摸彩機會，頭獎為總價高達9萬9000元的30公升裝金門高粱酒3罈。相關資訊可上金酒網站或金門觀光旅遊網查詢。

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