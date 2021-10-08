為服務有居家檢疫隔離需求之返台民眾及商務旅客，提供衛生安全無虞的頂級住宿體驗，台北六福萬怡酒店響應政府防疫需求，10月9日起，將11至30樓層、逾400間的客房加入防疫旅館行列，標榜打造「全台最FUN鬆的五星防疫假期」住出「FUN肆吃．豪宅專案」每房每晚最低7000元起，入住全景視野舒適客房或套房，欣賞城市與山巒美景，大啖酒店主廚精心規畫的美味三餐，享受酒店多重禮遇。

六福萬怡美味餐點包含龍蝦、肋眼牛排、舒肥牛小排、烤鴨等頂級料理，期間還有療癒苔球植栽組相伴，房內配置43吋電視更可以串聯影音串流平台Netflix個人帳號，享受精彩視覺饗宴。若想運動，旅客可免費預約瑜珈墊，或另租賃Switch健身環組合，套房以上的房客還能再租賃飛輪、划船機等各式健身器材，讓為期15天的防疫旅程成為爽吃爽住、療癒身心靈全方位五星頂級體驗。退房時除了加贈旅客Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數，再送兩張六福村主題遊樂園門票，開啟下一趟美好旅程。

六福萬怡「FUN肆吃．豪宅專案」可選擇卓越客房、豪華客房、精緻套房、豪華套房等四種不同房型，均贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數。入住即提供溫度計、洗衣粉在內的防疫包、抗菌洗手露、台灣經典零食組、一禮莊園療癒苔球植栽組等，還有全程15天防疫假期午晚餐主食菜單不重複，橫跨台式經典、原民料理、泰式、越式、印度坦督里、粵菜、日式、法式等各國風味，盡情享受多國豪華料理。

入住六福萬怡卓越客房與豪華客房每晚分別為7000元與8000元，早中晚三餐包含各國風味餐，如鮑魚佛跳牆、松露野米鮮龍蝦、鮑魚蔥油拌麵、現流明蝦及干貝、炭烤肋眼牛排、烏魚子海膽義大利麵、掛爐片皮烤鴨餐、蟲草鮑絲雞粥、廣式三寶飯、蒲燒鰻魚飯等美饌。入住套房以上的房型，三餐再升等至和牛、爐烤緬因州龍蝦、CAB安格斯肋眼牛排、戰斧豬排、龍虎斑、花膠、刺參等頂級豪奢饗宴，精緻套房與豪華套房每晚分別為18000元及25000元。另外，為搶攻高端客群商機，針對VIP客戶需求，提供逾50坪總統套房，打造巨星級禮遇。

六福萬怡7樓及9樓的宴會廳、8樓的粵亮廣式料理，以及7樓敘日全日餐廳與The Lounge大廳酒吧，均將持續提供優質餐飲服務，其中，The Lounge大廳酒吧將遷移至同樣位於7樓的Hotel Shop，提供不同風格的手沖咖啡精緻體驗以及餐食服務。台北六福萬怡酒店也將嚴格執行檢疫標準，除了檢疫旅客與一般用餐民眾的出入口及動線徹底分流，另由獨立的VIP服務團隊提供檢疫旅客入住時相關服務，確保兩類消費者無任何共同接觸及使用共用區域的機會。

台北六福萬怡酒店重視民眾健康及消費安全，持續採取高規格防疫措施，也於今年4月取得世界觀光旅遊委員會WTTC(World Travel & Tourism Council)的「安全旅遊戳記」認證，堅持三大安心保證，「食在安心、服務用心、賓客放心」，各餐廳不僅全面降載座位數，更加強消毒作業及頻次、採線上菜單等，服務人員也全面配戴口罩並定時量測體溫，傾力打造讓賓客放心又健康的環境。