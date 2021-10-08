聚鼎（6224）盤後公布9月營收，持續站穩3億元、寫單月營收第三高紀錄，月減3.2％、年增67.5％；累計第三季營收達9.52億元，為連續第四季寫單季新高，年增幅度達一倍。

聚鼎今年5月與新併購的事業TCLAD編列合併報表，TCLAD在5-7月維持動能，8月因美國休假加上汽車晶片荒，成長趨緩，稼動率因此而下滑，不過從9月開始，已經開始洽談明年度訂單，聚鼎預期，舊客戶恢復下單、新客戶拓展新應用之下，力拚明年TCLAD重返歷史高峰。

聚鼎8日公告9月營收，在限電及TCLAD盤點之下，9月營收月減3.2％、年增67.5％，達3.03億元，為單月營收第三高紀錄，累計第三季營收達9.52億元，季增16.5％、年增100.2％，單季營收登頂。

聚鼎看好2022年各大事業表現，包括PPTC、三端保險絲（CLM）及散熱事業，均優於今年表現。