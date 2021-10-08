華新科9月營收寫七個月新低 15:442021/10/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）盤後公布9月營收，單月營收滑落至34.4億元，月減7％、年減3.5％，寫最近七個月新低紀錄，為今年以來首度呈現年、月雙減。 華新科表示，受晶片供應﹑貨櫃短缺及中國大陸局部區域限電措施影響客戶下單與出貨，華新科技9月全球合併營收為新台幣34.4億元。 累計華新科第三季營收109.97億元，季減5.6％、年增6.4％，為近三個季度以來首見衰退。 天正國際9月營收寫三年新高 13檔營收雙增 外資回頭買 #華新科 #全球 #月營收 #七個 #盤後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》電商買氣旺 杏一9月營收雙增 11:102021/10/08 財經 國巨9月營收98.1億 創3年新高 04:102021/10/08 證券．權證 新事業挹注 三一東林科技9月營收創高 10:302021/10/08 財經 股市短波－國光生9月營收 單月次高 04:102021/10/08 證券．權證 《生醫股》喬山9月營收月增年減 健身產業回血 09:282021/10/08 財經 力達-KY9月及前九月營收均創近三年同期新高 12:032021/10/08 財經 維田 9月、第三季營收報喜 04:102021/10/08 證券．權證 《電腦設備》融程電9月營收創高 助Q3連5季攀峰 11:272021/10/08 財經 《半導體》MCU旺翻 應廣前9月營收勝去年全年 09:282021/10/08 財經 台積電9月營收狂飆 法人：第四季有望向上衝 14:262021/10/08 財經 《鋼鐵股》不鏽鋼市況熱 彰源、允強Q3營收續揚 11:112021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 要聞 反思強硬外交作風 不隨美國起舞 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 航運、鋼鐵股還能追嗎？分析師：還不如布局1類股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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