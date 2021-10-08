微光庇護工場蘆竹店於9月28日開幕，現已有4名庇護員工。（桃園市政府勞動局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園現有14家庇護工場，市議員黃婉如點出，有3家庇護工場竟完全沒進用身障員工，質疑勞動局沒有落實監督，疫情期間加碼補助24萬元應全數追回。勞動局表示，這3家庇護工場在7月時還未正式營運，的確還沒進用身障者，目前已改善。

黃婉如表示，據勞動部勞動力發展署7月的資料顯示，桃園共有15家庇護工場，其中1家籌設中，數量是六都第3，總計可庇護143名身障者就業，但有3家庇護工場包括晨揚國際事業有限公司附設杏揚愛心庇護商行、微光庇護工場蘆竹店、義美食品附設庇護工場桃園民生店雇用人數全掛零。

「庇護工場竟沒有進用身障者？既然如此補助款24萬應該要追回」黃婉如質疑，市府究竟是為業績而虛列，還是業者無力雇用身障員工？若業者沒有如實進用身障者就不該加發補助款，更強烈的作法就是取消庇護工場的資格。

勞動局回應，被議員點名的這3家庇護工場因7月還未正式營運，庇護員工數量才會掛零，依規定每家庇護工場最少需進用6名身障者，會給予剛試營運的庇護工場1、2個月的適應期找尋庇護員工。

勞動局表示，晨揚國際事業有限公司附設杏揚愛心庇護商行設於八德社會住宅，未來將提供洗衣、園藝及蔬菜水果零售，預計11月9日開幕，場地仍在裝潢整修，還須購置洗衣器具等設備，庇護員工還在陸續面試。

微光庇護工場蘆竹店於9月28日開幕，現已有4名庇護員工，另外2名缺額積極面試中。義美庇護工場桃園民生店則在8月7日開幕，目前有12名庇護員工、3庇護見習。

另黃婉如也質疑，義美庇護工場桃園民生店設置地點位於市府勞教大樓，為何可以不用繳租金？勞動局解釋，依規定公有基地可無償提供給庇護工場使用，市內除義美庇護工場外，市府地下1樓喜憨兒庇護商店、南門公園庇護商店等皆為公有基地，業者只需負擔水電費用，租金一律全免。