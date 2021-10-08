工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮票選活動今年更首度將網路投票結合台中購物節App，希望遍布全台的APP用戶共襄盛舉。（盧金足攝）

台中市府歡迎民眾到台中觀光旅遊不忘帶上伴手禮回家，讓十大伴手禮扮演提升台中經濟產值的助力。（盧金足攝）

台中市工策會舉辦第13屆台中市十大伴手禮，以「口袋名單」為評選主題，搭配繫上蝴蝶結的湖心亭視覺，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與外縣市民眾一同分享屬於台中人的驕傲。

台中市去年創下近4600萬人次觀光人口，榮膺全台第一，除擁有獨特的城市魅力，更有累積超過百年的糕餅文化底蘊，被稱作「糕餅之鄉」，每個道地的台中人心裡都有著一份私藏的伴手禮名單。

2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動開放網路報名徵件，收件至10月31日截止，台中市工商發展投資策進會8日號召歷屆獲獎十大伴手禮店家到場相挺。

工策會總幹事黃于珊表示，專家評選入圍前百大店家，11月25日起開放民眾網路票選，首度結合台中購物節，民眾可下載並登入台中購物節 APP，投下神聖一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。

黃于珊指出，去年至今受疫情影響，民眾出遊、送禮機會減少，明顯衝擊到糕餅業，現在疫情漸平緩，很多營業場所漸微解封，台中十大伴手禮徵件活動，帶動糕餅業的買氣。

台中市十大伴手禮票選活動力求公平、公開、公正，從參賽店家篩選、專家評審遴選，到民眾票選都有層層嚴密把關，可受高度檢驗，今年將網路投票結合台中購物節APP，遍布全台的APP用戶共襄盛舉，歡迎民眾到台中觀光旅遊不忘帶上伴手禮回家，十大伴手禮扮演提升經濟產值的助力。

工策會特別邀請近期與盧秀燕合拍「好禮標章」宣傳短片的台中Vtuber虛擬偶像「雨宮夢」Yume致詞，身為在地偶像Yume不僅對台中優質伴手禮如數家珍，分享拿到振興券後，一定要去逛夜市吃吃喝喝，購買最愛的珍珠奶茶。

Yume還逗趣說，在台中購物節App登錄發票後，如果幸運抽中百萬現金，離Yume開演唱會的夢想就更進一步了。

台中市糕餅商業公會理事長蔡萬財表示，隨著疫情趨緩，經濟逐漸復甦，希望在地糕餅業者藉由中市府強力行銷十大伴手禮票選、振興券與購物節活動，吸引民眾來台中採購，讓糕餅業者恢復以往業績。

經發局長張峯源表示，今年台中購物節天天抽現金，壓軸抽好宅，預計創造破百億元以上的經濟產值，振興產業與店家復甦，民眾只要在台中消費，並在台中購物節APP登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號。