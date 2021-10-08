雲林縣府爭取農委會漁業署辦理「110年養殖漁業振興計畫」，共獲13件改善工程案件補助經費2886萬元、20件工程設計案件補助費1億0902萬元。（周麗蘭翻攝）

雲林縣口湖鄉的8大養殖區汛期間常有淹水情形，雲林縣府爭取農委會漁業署辦理「110年養殖漁業振興計畫」，共獲13件改善工程案件補助經費2886萬元、20件工程設計案件補助費1億0902萬元。

口湖鄉從北到南有下崙區、青蚶區、新港北區、新港北區、台子區、蚶仔寮區、下湖口區、水井區共8大養殖漁業生產區。

雲林縣長張麗善今（8日）前往口湖鄉水井養殖區說明縣府爭取到的「110年養殖漁業振興計畫」施工範圍、項目，並聽取漁民意見。

張麗善表示，養殖區需要改善的擋土牆、排水溝、道路，縣府這幾年陸續申請經費施工，效率很不錯，若土地徵收與設計規畫的速度齊頭並進，中央快速播款就能盡速完成。

張麗善表示，最新獲得漁業署補助的13案，只要完成預算審核程序，1年內就可施工完畢。

下崙區即將施工3件、將設計3件；青蚶區即將施工1件、將設計1件；新港北區即將施工1件、將設計3件；新港南區即將施工1件；台子區即將施工4件、將設計3件；蚶仔寮區將設計2件；下湖口區即將施工1件、將設計4件；水井區即將施工2件、將設計1件。