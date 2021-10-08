桃園市龍潭區三和里楊銅路二段旁的產業道路內山區，有大型聯結砂石車進出頻繁，民眾懷疑亂倒廢土，桃園市龍潭警方跟桃園市水務局人員會勘，但被圍籬擋住無法進入，利用空拍機發現的確違規後，再度會勘，送辦鄭姓負責人、葉姓司機。

水務局表示，今年9月中旬陸續接獲檢舉指桃園市龍潭區楊銅路附近山坡地違規亂倒廢棄土方情事，經多次派員前往稽查，唯一通行道路被圍籬圍住，稽查人員無法進入查看，為了解現地違規狀況，水務局利用空拍機拍攝違規現地情形及位置，經發現違規傾倒廢棄土，隨即通知相關單位辦理現勘，日前水務局與環保局、龍潭分局聯合到現場查緝，當場人贓俱獲移送法辦。

警方表示，接獲報案後，雖然因圍籬擋住無法進入內部，但針對該地區規畫山區巡邏及埋守勤務加強巡守，分別於10月1、2日等2日在現場圍籬大門打開，進入發現挖土機正在填平整地，且進出的砂石車載運泥土傾倒，違法開發及傾倒廢棄土，隨即通報市府相關權責單位到場進行會勘。訊後依水土保持法扣押兩部施作中的怪手，並將現場負責人鄭姓男子及葉姓司機依法移請桃園地檢署偵辦。