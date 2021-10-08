泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸在苗北藝文中心舉辦「溯與洄」個人藝術展，首日幼兒園小朋友前來觀賞。（謝明俊攝）

泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸在苗北藝文中心舉辦「溯與洄」個人藝術展。（謝明俊攝）

泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸在苗北藝文中心舉辦「溯與洄」個人藝術展。（謝明俊攝）

泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸在苗北藝文中心舉辦「溯與洄」個人藝術展，歡喜與來訪幼兒園小朋友合照。（謝明俊攝）

泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸將原民編織藝術集結成書。（謝明俊攝）

泰雅族國寶手織大師尤瑪．達陸在苗北藝文中心舉辦「溯與洄」個人藝術展，縣長徐耀昌參加開幕式。（謝明俊攝）

泰雅族國寶編織大師尤瑪。達陸在苗北藝文中心展出作品，頭份市建國國小開幕表演客家歌曲。

泰雅族國寶編織大師尤瑪。達陸在苗栗縣苗北藝文中心展出作品，向參訪的幼兒園小朋友唱泰雅族的編織歌。

疫情微解封後，苗栗縣苗北藝文中心推出「苗北藝術節」系列表演展覽，首波重頭戲是邀請國寶級泰雅族編織大師尤瑪．達陸，展出她30年來的創作手織藝品，命名為「溯與洄」尤瑪．達陸的作品曾在台中花博中展出，她另1個作品「島嶼四季」也在桃園國際機場入境長廊長期展出，縣長徐耀昌8日參加開幕式，推崇大師作品，傳承泰雅族重要傳統，並賦了新的生命，讓原民藝術之美呈現在眾人眼前。

尤瑪．達陸出生在泰安鄉象鼻村，屬於泰雅族北勢群，在她過去30年的創作生命中，泰雅族編織一直是她作品的主要精神及題目，尤瑪大師並用將全國各地泰雅族6大族群的編織特色，實地考證研究分析紀錄成書，是研究原住民編織藝術學的重要史籍。

尤瑪大師自稱在29歲的那一年回到了象鼻村，全心投入原民手工編織世界，她以傳統泰雅族手織布為基底，加現代時尚服飾的元素，使得她的手工編織服飾，有著更多樣化的色彩表現，造型也更有時尚感，像是其中最耗費時間的貝珠衣，她足足用了3個月的時間才完成1件，由此可見她作品的珍貴及稀有。

尤瑪．達陸的所有作品，都是她利用傳統織布機，1線1線編織而成，1件作品動輒花上1個半月至3個月時間完成，以「島嶼四季」來說，在桃園國際機場的實體展出作品，寬達60米，動用近百人以手工編織而成，再一一裁接，所有國人及外國賓客搭飛機抵達桃園機場第1航廈，走進入境長廊就可見到這幅氣勢宏偉，意境優雅的極品原住民編織作品。

苗北藝文中心在疫情後推出「苗北藝術節」系列活動，首波登場的國寶級手織藝品大師尤瑪．達陸，展出內容涵括了她30年來的創作，包括創新原民手織藝品、曾在台中花博展出的「當種子不死」主題展、「島嶼四季」中的「秋山」、以及書寫泰雅族北勢族父親河大安溪的「河殤」等，展期從10月8日至12月19日，非常值得大家來細細品味原民編織之美。