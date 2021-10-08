運勢命理師艾菲爾在FB粉絲團分享12生肖寒露期間運勢，除了屬龍人這段期間整體運勢低迷，工作難以做出成績，其他生肖在事業上都有亮眼的表現，有望升職加薪。

▍生肖鼠

屬鼠人在寒露時節只要有企圖心，就能替自己爭取到不少表現的機會，工作運帶動財運上升，有意外收穫，感情方面，單身者缺少自信，導致戀情黯淡無光，魅惑的紫色是近期的幸運色，有助於增加自信。

▍生肖牛

屬牛人充滿正能量，工作表現亮眼，財運表現更是不俗，獎金豐厚，有餘力可以多做善事，有助於延續好運。感情上顯得有些木訥，不擅長展現自己的心意，與其煩惱不如請對方好友助攻，能提高成功率。有伴侶的需要花點心思陪伴另一半，讓感情回溫。

▍生肖虎

屬虎人靈感創意多，能在工作上提出許多不錯的提案，只要積極表現，自然能贏得升官加薪的機會。感情方面，單身者需要安排一些驚喜來感動曖昧對象，對方也可能給你意想不到的回應。有伴的人不要忽視另一半的心理需求，有時一個深情擁抱，勝過花大錢買禮物的效果。

▍生肖兔

屬兔人本月將以黑馬之姿強勢回歸，工作上表現亮眼，尤其從事業務工作的人業績表現很好，獎金豐厚，和同事關係融洽，團隊向心力強。人緣旺，桃花緣自然也不差，單身者有機會遇見合適的對象。健康方面要注意，三餐定時，喝水足量，維持健康的身體是你事業持續成長的助力。

▍生肖龍

屬龍人整體運勢低迷，工作屢屢碰壁，自信心受損不少，即使運勢不佳，但只要願意堅持，還是有機會與成功沾上邊。財運受到拖累，收入不如預期，加上意外的開銷增加不少，整個月的經濟壓力不小。好在戀愛運不錯，想脫單的人可以展開行動，有望遇見有緣人。

▍生肖蛇

屬蛇人事業運、感情運不錯，尤其在月德貴人星加持下，好人緣讓事業蒸蒸日上，尤其從事外銷工作者，能獲得更多成果。感情有紅鸞星加持，想脫單的人要好好把握機會，勇敢告白。財運受到小耗星影響，可能面臨遺失財物的小損失，但是如果能細心點，還是有避免的可能。健康方面，要留意舊疾復發。

▍生肖馬

屬馬人事業運上漲，交辦的任務馬到成功，讓長官非常放心，感情運佳，有利單身者發展戀情，只不過戀愛對象可能是你意想不到的熟人，兩人共同話題多，樂趣也多，自然發展會有好結果。財運方面，衝動購物導致浪費錢財，要避免不必要的開銷。

▍生肖羊

屬羊人終於要揚眉吐氣了，工作上獲得許多幫助，做出不錯的成果，正財、偏財都表現不俗，不過要記得誰是你的恩人，互相幫助，能讓運勢維持更長久。單身者雖然會有一些新的邂逅，但是還不到能交往的程度，不用急著開始戀愛，增加心靈交流，能讓你找到真正契合的對象。有另一半的則要學會多欣賞對方的優點，才不會老是說錯話傷害對方，影響感情。

▍生肖猴

屬猴人的事業運漸入佳境，能獲得長官或貴人的賞識，要好好把握升官的機會。感情運一般，單身者不要輕易付出真心，別為了一段不可能開始的戀情傷神，建議多方觀望，遲早有機會遇上懂得欣賞你的那個人。財運方面，要避免貪心帶來的惡果，投資見好就收，切記「免費的最貴」，千萬不要貪小便宜。

▍生肖雞

屬雞人事業運上漲，實力得以發揮，感情運方面，單身者因自信心不足，不敢勇於告白，再次錯失機緣，如果真的喜歡，請放手一搏。有伴的人與另一半甜蜜規劃未來藍圖，幸福洋溢。財運方面，賺得多也花得多，如果有買房的規劃，可以從節省服裝花費做起。

▍生肖狗

屬狗人在財運方面表現不俗，能靠頭腦賺錢，工作上會得到長官的賞識，替自己贏來機會，過程雖然辛苦，只要堅持，結果會令你滿意。感情方面，單身者要小心在不知情的情況下介入別人感情，莫名成為第三者而不自知，千萬不要拿錢幫助對方，否則將人財兩失，應多了解對方，慢慢增溫的戀情才可靠。

▍生肖豬

屬豬人工作上能夠大顯身手，也能幫未來打下良好基礎。財運方面，因貴人讓你投資順利有成，感情方面，單身者會有浪漫的邂逅，有伴侶的人也能得到另一半的關愛，主動送上驚喜禮物，甜滋滋的戀情羨煞旁人。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】