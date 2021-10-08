限電危機？王美花：台電會顧好供電 15:492021/10/08 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於7日創下史上最高10月用電紀錄，外界關注是否會爆發限電危機，經濟部長王美花於立法院受訪時表示，用電量高是因10月氣溫高，民生與產業用電皆成長，加上秋冬空污季降載使火力電廠供電較謹慎，台電會照顧好電力供應。 王美花指出，10月份氣溫很高，民生用電成長22％，產業用電成長5％到6％，近期秋冬空污時降載，台中火力發電廠和高雄興達電廠的供電較為謹慎。 至於第三接收站要進行環差審查等問題，王美花回應，三接的環境審查程序是由環保署負責。 熱 秋老虎發威 供電亮橘燈警戒 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 #王美花 #供電 #用電 #限電危機 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電遭索資惹議 會AIT孫曉雅 王美花：廠商可不填機密資料 12:372021/10/08 財經 權證星光大道－凱基證券 聯電 本土法人力挺 04:102021/10/08 證券．權證 《生醫股》電商買氣旺 杏一9月營收雙增 11:102021/10/08 財經 Yahoo奇摩電商祭「振興五倍券專區」推多元優惠 10:012021/10/08 生活 空汙電廠降載 供電續亮黃燈 10:322021/10/08 財經 費鴻泰為離岸風電轟沈榮津國賊 蘇貞昌：不能藉質詢罵人 14:392021/10/08 政治 早鳥們怒了！王美花宣布「好食券」加碼 網轟：把我們當白痴耍 10:422021/10/08 政治 振興燕子回來了 百貨量販電商優惠拚場 04:102021/10/08 生活新聞 美國要求提供資料 半導體業者：客戶機密會保密 11:512021/10/08 財經 美要求台積電交出機密 AIT正式回應了 11:382021/10/08 政治 台積電遭索資 王美花會AIT孫曉雅 廠商可不填營業機密 06:432021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 要聞 反思強硬外交作風 不隨美國起舞 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 航運、鋼鐵股還能追嗎？分析師：還不如布局1類股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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