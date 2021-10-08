由於7日創下史上最高10月用電紀錄，外界關注是否會爆發限電危機，經濟部長王美花於立法院受訪時表示，用電量高是因10月氣溫高，民生與產業用電皆成長，加上秋冬空污季降載使火力電廠供電較謹慎，台電會照顧好電力供應。

王美花指出，10月份氣溫很高，民生用電成長22％，產業用電成長5％到6％，近期秋冬空污時降載，台中火力發電廠和高雄興達電廠的供電較為謹慎。

至於第三接收站要進行環差審查等問題，王美花回應，三接的環境審查程序是由環保署負責。