創見資訊（2451）推出專為機車騎士所設計的行車記錄器DrivePro 20，輕便小巧的機身採用STARVIS星光級感光元件，不論白天或夜晚皆能以清晰、高畫質的影像詳實記錄細節。DrivePro 20擁有IP68防護等級，還具備緊急錄影模式、Wi-Fi連線與內建鋰電池等，可作為機車騎士穿梭在都市叢林的行車御守。

創見DrivePro 20體積小巧，可輕鬆安裝於安全帽上，長按開關鍵即可上路錄影。DrivePro 20採用STARVIS星光級感光元件，在低光源的隧道、停車場或夜晚仍能清楚錄製行車路況。140度廣角視野可收錄機車周遭的動態。60 fps的1080P Full HD高畫質錄影打造流暢不掉格的清晰影像，精準辨識車牌等細節。

DrivePro 20符合美國軍規抗震標準，擁有鋁合金的強韌機身並具備IP68的防塵防水等級，在陽光曝曬或颳風下雨的多變環境皆可安心使用。DrivePro 20內建鋰電池，最長可連續錄影2.5小時；內建降噪技術消除風切聲，改善機車行進間行車記錄器的收音品質；G-sensor碰撞感應器能夠偵測到車輛震動或碰撞，自動進入緊急錄影模式；另亦具備省電模式，減少不必要的電力耗損。

創見DrivePro 20內建Wi-Fi功能，使用者透過Android或iOS行動裝置免費下載專屬DrivePro App，可立即瀏覽DrivePro 20即時影像，亦可下載行車畫面或調整相關設定，一手掌握行車資訊，有效提升便利性。不論是騎乘電動機車或自行車，還是一般機車通勤族、外送人員、快遞或郵差，DrivePro 20皆能保護騎士的行車安全。

DrivePro 20內附創見32GB記憶卡，採用高品質快閃記憶體，並通過嚴格的極端環境檢測，展現長效穩定的儲存表現及耐用性。此外，透過DrivePro 20的檔案存儲技術，有效維持卡片讀寫效率，免去頻繁格式化的困擾。創見亦附贈micro USB轉USB Type-A傳輸線，可連接電腦或其他裝置進行充電或傳輸資料。