半導體暨面板製程供應系統大廠朋億股份有限公司（6613）於今日公布2021年9月合併營收達5.75億元，刷新歷年同期新高，較去年同期大幅成長103％，受惠兩岸半導體產業擴建需求持續暢旺，不僅2021年第三季合併營收達16.48億元，創歷年同期新高，今年累計前三季合併營收達40.82億元，更超越去年全年營收記錄。

朋億表示，整體營運動能保持強勁，除受惠中國地區半導體產業主要客戶積極加速投入資本支出，推進新廠擴建計畫，以深化自製化生產目標，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨與工程施作進度需求暢旺。

再加上朋億擴大垂直水平整合、銷售區域分散效益持續發酵，結合銳澤擴增氣體二次配系統訂單挹注，進一步提高台灣地區銷售貢獻，今年前三季中國、台灣地區營收比重分別為59.7％、37.1％，與去年同期的81％、13.4％相較，顯示台灣地區比重增加，有助於下降銷售區域集中風險，更進一步堆疊整體營運動能之效益。

朋億指出，全球缺晶片潮影響各產業供貨缺口加劇，且近年中美貿易戰、新冠肺炎疫情干擾，各國政府積極針對半導體、高科技技術產業加大扶植自製生產力道，帶動整體資本支出持續創高，掀起新一波競賽，不僅帶動目前整體在手訂單水準持續創高，高訂單能見度奠定未來營運良好前景。

展望2021年第四季，朋億持審慎樂觀看法。觀察兩岸地區半導體擴建熱度不減，一方面近期中國多家半導體業者已新增多項設備招標，且中國政府加大政策力道全力衝刺第三代半導體發展，朋億仍積極掌握市場業務動態，憑藉優異設備技術研發與良好服務、以及握有第三代半導體產業客戶濕製程設備銷售實績，擴大接單動能持續放大，並看好台灣地區半導體擴建需求持續暢旺，以期未來營運高飛。