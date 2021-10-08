印度與中國最近再於爭議邊境爆發衝突。印度媒體今天報導，大約200名中國人民解放軍士兵近日「越界」試圖破壞印方防衛工事，有數名中國士兵因此一度被扣押。

印度News 18電視台今天引述政府高層官員報導，這200名中國士兵是從西藏進入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人防守的碉堡。

達旺鎮位於印度東北隅，現為印度阿魯納查省達旺縣的首府，中國則宣稱擁有這塊土地、屬於西藏自治區的一部分。

報導說，一些中國士兵被印方拘留，現已獲釋。

報導並引述匿名消息人士說，由於印度與中國在爭議地區尚未劃定正式界線，雙方對實際控制線（LAC）的認知不同，巡邏範圍也是以己方認知為主，因此地方的平靜將仰賴雙方對現有協議的遵守程度。

另方面，「今日印度」（India Today）也引述消息人士報導，這200名中國士兵是在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）靠近實際控制線一帶，被印度士兵攔截，雙方發生數小時的交戰（engagement）。

報導並未詳述交戰強度，僅稱衝突在地方層級指揮官依現行協議的協調下解決，印方防禦工事並未受損。

印度官方暫未就此發表聲明。

去年6月，中印兩國士兵就曾在邊界地區發生嚴重衝突，雙方均有死傷。兩國稍後的談判認明了5個主要衝突點。目前班公湖（Pangong Tso）南北沿岸、戈格拉（Gogra）等地區已停戰，雙方正就剩餘衝突點討論停戰方案。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）2日曾表示，中國在長達3500公里的印中邊界沿線增派「數量可觀」的軍隊，而印度軍方也在邊境增兵並引進「先進武器」做為回應。

根據印度媒體稍早前報導，兩國可能於本週舉行第13輪軍事談判，討論剩餘衝突點議題，但未披露確定日期。（編輯：陳惠珍）1101008