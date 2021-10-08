汽車傳動系統製造廠和大工業9月營收重回上升軌道，看好各國為落實節能減排目標，在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，將同步啟動嘉義五廠之營建工程與設備規劃，期能在2022年動工興建，加速挹注嘉義廠廠能。

和大2021年9月合併營收為6億零681萬元，較去年同期增加18.90％，累計第三季營收為17億5826萬元，較去年同期成長35.33％，創近年單季新高，累計2021年1~9月合併營收為50億零697萬元，年增43.70％，確定回到上升走勢，9月受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下，營收表現漸趨回穩，未來營運保持樂觀。

和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準，為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動4條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

另外，為整合大里本廠製造加工能力，及解決協力廠商產能瓶頸問題，大里廠亦將擴增產線增建大里新廠，以加速內部物料運籌調配與管理，進而能及時達交滿足客戶訂單需求。

和大表示，持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發設計合作，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，在新能源車傳動減速機構的研發已具競爭優勢，進而精進整體營運成長動能。