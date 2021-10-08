台中35歲顏姓女子今年7月間，因傷害案到台中地方法院出庭，卻在開庭時拿出手機拍攝，遭負責審理的劉姓法官制止並要求她刪除，但顏女不願意，接著竟衝上審判台並用手推法官，導致劉姓法官左手臂擦傷，台中地檢署依妨害公務、傷害罪起訴顏女。

起訴指出，今年7月22日下午，顏女到台中地院出庭，卻利用休庭的時間拿出自己手機，接著直接拍攝電腦上的筆錄，遭負責維護秩序的吳姓法警發現並告知劉姓法官，劉姓法官隨之要求顏女刪除她拍攝的畫面，但顏女不願意。

料想不到的是，顏女接著竟不但說著「我很忙」，還逕直走向前方的法官席，沿途雖受到法警、法官助理阻擋，但她都不理會，還直接走到法官席上、接著圖首推劉姓法官，導致劉不慎撞到椅子、左手臂擦傷。

現場法警立即制住顏女，並通報台中市警局第一分局將顏女帶回偵訊，顏女雖否認犯行，辯稱「沒有出手推法官」，但因現場的法警及法官助理都出面指證，且法官也提出醫院驗傷單並提告，台中檢方依妨害公務、傷害罪起訴。