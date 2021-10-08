年僅23歲的永慶不動產竹北高鐵文興加盟店經紀人余尚鴻，畢業於台中逢甲大學國際貿易系，原本想報考海關，但考量公務人員環境比較固定，與他愛好自由的個性不太吻合，剛好求學期間有機會旁聽土地管理學系課程，累積相關知識，加上本身對不動產交易也有興趣，遂在大四時，進入它牌房屋台中西屯店實習4個月，開啟了房仲之路。

余尚鴻表示：「我很喜歡房仲經紀人這份工作，透過服務人群、與人相處獲得報酬，而且，過程是開心的。」結束在台中它牌房屋的實習後，他回鄉加入永慶不動產竹北高鐵文興加盟店，繼續挑戰自我極限，希望開啟不一樣的人生。

今年3月份轉職永慶不動產的余尚鴻，雖然遇到新冠疫情，但他保持月月成交、進案，第一份正式工作才短短半年，已經締造250萬元的業績，累計半年收入早已突破100萬元，實屬難得。他謙虛地說「其實沒什麼訣竅，真誠待客就對了！」

永慶加盟四品牌聯賣制度，讓余尚鴻省去開發物件時間，只要專注把客戶服務做好，就能滾動更多業績。(圖/永慶不動產提供)

四品牌聯賣發威 讓商圈新人賺進6成業績

雖然在它牌房屋實習只有4個月，余尚鴻卻也明顯感到直營和加盟體系的差異！永慶不動產相對彈性、自由，能更有效率地運用時間。加上永慶不動產的品牌力強，客戶認同度和接受度也高，讓他在服務客人上，事半功倍、容易贏得客戶信賴。

另一方面，余尚鴻也說「永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的深度聯賣機制」是他能在半年內衝出250萬元業績的重要關鍵！因為轉換環境、回到竹北，他還在努力熟悉商圈和市場，這時系統上四品牌聯賣的大量委售物件，讓他可以省去開發物件時間，集中火力媒合買房客戶的需求，累積帶進超過160萬元的業績，占比超過6成。

余尚鴻坦言，對於從事房仲經紀人的工作，家人都很支持，還會告訴他「房屋買賣金額大，贏得客戶信任才有服務機會！所以先把服務做好，收入就會跟著來，持續把自己當品牌在經營，才能做得長久。」他也將家人的建議當做工作圭臬，提升自己專業的服務品質。

余尚鴻指出，在竹北高鐵文興加盟店這個大家庭，讓他衝勁滿滿、勇於挑戰，希望達成「單月業績突破100萬」目標。(圖/永慶不動產提供)

年輕不是阻力 用心做好服務、依舊月月成交

踏進永慶不動產竹北高鐵文興加盟店，總能看見帶著親切笑容的余尚鴻，耐心地服務客戶，「專注做好每件事，真誠對待每位客戶。」這就是余尚鴻堅持服務的初衷，他認為沒有難搞的客戶，只要理解每個人面對買賣屋的戒慎心，總金額超過千萬、房貸一背20年起跳、牽扯稅務和產權等，站在客戶的角度思考，提前預防並協助解決問題，工作上一定會開花結果，現在的他幾乎月月都成交。

今年才23歲的余尚鴻，在公司形象照上顯得較成熟、穩重，多數客戶對他的真實年齡，感到不可置信！但年紀輕不是阻力，永慶不動產竹北高鐵文興加盟店的學習環境，也讓他衝勁滿滿、勇於挑戰。

近期，余尚鴻也為自己設下「單月業績突破100萬」的短期目標，期盼今年可以獲頒「百萬經紀人」彩帶的肯定！為往後的房仲生涯奠定穩健的基礎，再一步一腳印力爭上游、發光發熱，成功當一位助人「圓夢成家」的推手。