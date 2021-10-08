35歲大陸人氣女星楊冪臉蛋聲音甜美、身材火辣，傳聞167公分高的她，體重僅有47公斤，上圍很有料有D罩杯。最近該工作室曬出一組楊冪私下美照，可見她穿著緊身上衣、短褲、大外套，打扮隨興，但眼尖網友認為楊冪的胸線不太自然，還疑似有下垂跡象，而粉絲則澄清，楊冪是因過去拍戲傷到脊椎所致。

楊冪2018年結束和劉愷威5年婚姻後，感情事更受關注，先前傳出她與小她3歲的魏大勛交往，甚至傳出已經進展到同居、領證階段，今年初楊冪透過工作室嚴正否認，今年7月楊冪受訪，表示仍在等待「自己的彩虹」，更強調有期待是很美好的事情，「雨總會停的，天晴了就會有彩虹，因為有這樣一份期待，之前的風風雨雨都不算什麼事了」，而這番宣言這被解讀為單身分手宣言，但楊冪總未正面回應。

楊冪臉蛋精緻、身材性感。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪過去以不少經典角色走紅，可說是戲劇電影中的一號女主角代表，但私下的她其實相當理性，上月受訪透露平時雖然愛看偶像劇，也喜歡嚮往甜甜的愛情，但不會希望戲裡的劇本發生在自己人生中，笑說：「偶像劇有時候到最後，不死一個很難收場」，引來網友笑她是人間清醒。

昨(7日)「嘉行楊冪工作室」曬出楊冪私房日常照片，可見穿著短褲的她露出一雙招牌美腿，而上半身雖內搭T恤，但胸部的位置似乎過低引來討論，還有人擔心她是否沒有好好保養，而喜歡楊冪多年的粉絲表示，楊冪過去拍戲時就常被說儀態有問題，下巴前傾，側面看來脖子與頭還會形成奇怪的角度，但這其實是因為她年輕時拍戲傷到脊椎，加上有駝背明顯的習慣，才會讓人覺得看似身材走樣。