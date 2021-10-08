蕭敬騰（老蕭）新單曲〈彼得潘〉講述他與自己獨處後內心最真實的心聲，靈感來自「彼得潘症候群」，除形容無法與社會交流的成年人，歌曲也有感於現代網路文化，老蕭表示：「在網路上表達意見很容易，但往往少了周延的思慮，有意或無意的讓它成為了傷害人的工具。」希望這首歌可以帶給大家更多正能量。

老蕭今年幾乎忙得沒有時間停下來，不僅明年將在海內外各大城市舉辦巡演，更專注於音樂的製作，空檔時，老蕭關注不少議題找尋靈感，〈已讀不回94我〉他即探討自我與內心為題。某次他偶然發現「彼得潘症候群」的討論串，對此相當有感，老蕭提到網路的崛起除了帶來便利，卻讓人與人之間多了「距離」，也間接造成某些人的社交恐懼，讓每個人或多或少都分裂成「現實」和「虛擬」的自己，而「彼得潘症候群」廣義的說，則是一群無法與社會交流的成年人。

對此有著深刻感觸的老蕭決定以「彼得潘」為題，寫下每個人心中所存在的純真與黑暗面，希望這首歌能帶給大家更多的正能量，用勇氣面對挫折與悲傷。老蕭表示：「每個人心裡都有一個亟欲被保護的『彼得潘』，希望這首歌可以帶大家找回最原始的自己，也讓大家有更深一層的思考。」〈彼得潘〉MV於14日中午12點在YouTube「蕭敬騰官方頻道」首播。