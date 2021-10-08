五倍券今上路，外界憂心將推升物價進一步走揚，主計長朱澤民昨在立院經委會被質詢時，脫口說出一碗蚵仔麵線「大概20塊左右」，引發各界譁然，遭批不知民間疾苦。新北市鶯歌區大腸麵線店家出面解釋，一碗小碗蚵仔麵線成本絕對超出20元，小碗清麵線才有可能賣20元，甚至還可能賠本，不過若是主計長有興趣到店內用餐，店家絕對歡迎，也會當面計算成本給主計長看。

主計長朱澤民稱一碗蚵仔麵線「大概20塊左右」，引發各界譁然。新北市鶯歌區大腸麵線店家表示，一碗小碗蚵仔麵線成本絕對超出20元，小碗清麵線才有可能賣20元，甚至還可能賠本，不過若是主計長有興趣到店內用餐，店家絕對歡迎，也會當面計算成本給主計長看。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌區阿文古早味大腸麵線是在地知名店家，因為小碗清麵線只要20元，價格實惠，每到假日便大排長龍，吸引大批遊客排隊朝聖。阿文大腸麵線阮姓老闆表示，店內的清麵線自開店以來都沒漲過價，10年來一碗都賣20元，幾乎沒什麼利潤，都是靠薄利多銷的方式勉強經營。

阮老闆說，昨日在新聞上看到主計長說「一碗蚵仔麵線20元」，當下就覺得不可能，小顆蚵仔現在一斤就要200到300元，若是大顆的就要超過300元，香菜現在一斤也接近300元，成本加一加絕對超過20元，成本較低的大腸麵線一碗也不可能賣20元。

阮老闆表示，現在店內只有他和太太在工作，若是主計長有意願來小店用餐當然歡迎，但是可能因為太忙沒辦法招呼，若是主計長有問到成本問題，他會再跟他詳細解釋。