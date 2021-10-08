紙本五倍券今開領，超商爆領券人潮，但有一名網友下午想去領，卻被店員告知領完了，讓他相當傻眼，也忍不住懷疑對方是在說謊，貼文曝光後，讓不少上班族哀嚎，本來想下班以後去領的，今晚就可以大花特花。另有網友則解釋說，詢問過店員才知道，超商不會一次將所有的五倍券都叫到店裡來，而是會分批叫貨，因此若當天的額度領完了，就得等明天才可以領。

一名網友今在PTT上發文表示，剛剛去家裡附近的超商想領五倍券，結果店員卻臉超臭的說「那個是要作帳的，明天早上再來！」接著並強調說，現在店裡面就是沒有券了，所以也沒辦法讓原PO領。

該網友忍不住懷疑店員是在騙他，因為他自己也是做服務業的，不知道是因為今天真的太忙，所以臉看起來很臭，還是因為五倍券要回報數量很麻煩，也有可能店員不想面對一群很煩的人，因此質疑就算店裡還有券，他也會跟你說沒有了。

貼文引起網友熱議，「真的沒了」、明天請早」、「中午就領完了，下午或晚上去的人應該都會白跑一趟，店家裡面只會放一定的數量，不會通通儲存在店裡面」、「真的假？我本來打算下班去領，然後在連假開始前就把五倍券都花掉」、「很多超商都沒有了，因為每天都有個額度，發完就沒了」、「XX，那上班族今天不就不用想領到了？」

對此，一名網友表示，剛剛去超商領券的時候，順便問了這件事情，店員表示超商不會一次把所有預訂的五倍券都叫到店裡來，因為會擔心遺失或被偷走，所以只會叫固定的量，如果當天被領光了，那就要等待隔天進貨才可以去拿。「所以後面去想領的人，領不到就要等隔天，如果隔天又沒有，那就又再等，直到消化完為止」。

由於這波五倍券的領取時間為10月8日至21日，因此也有網友直呼，大家根本不用怕好嗎？根本沒必要人擠人領券，反正可以領券的期限那麼長，終究都會輪到你的。