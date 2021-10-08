近期北高雄發展受到熱烈關注，高市府8日宣布「岡山軍事機場限建高度放寬」，該範圍面積約為1100公頃，建築絕對高度將由原70.2公尺放寬為94.44公尺，建築樓層數依設計方案約可增加6至8層樓，有效促進北高雄科技廊帶中高產值產業的發展。

高雄市副市長林欽榮表示，行政院核定「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線及周邊土地開發計畫」後，隨即配合科技廊帶產業政策，推動「岡山軍事機場限建高度放寬」案，經中央與地方通力合作，歷時6個月完成修法，國防部8日公告施行，在兼顧飛航安全及軍事訓練的前提下，可望為北高雄科技廊帶產業注入新動能。

林欽榮表示，岡山軍事機場禁限建區涵蓋左營、梓官、橋頭、燕巢、岡山、彌陀、永安、路竹及湖內等9個行政區，產業發展受侷限的範圍相當廣闊，尤其以捷運岡山路竹延伸線所經過的岡山都市計畫區、本洲工業區及路竹科學園區等國家重要產業地區所受侷限最深。

林欽榮指出，該案比照台北市的案例，當年台北101也在飛航規定的4000公尺禁限建區範圍內，後來經過修法放寬，才會有現在的台北101，而高雄岡山軍事機場案限建高度從建築絕對高度70.2公尺放寬為94.44公尺，對當地捷運聯合開發的效益有極大幫助。

林欽榮說明，在兼顧飛航安全及軍事訓練的前提下，適度放寬現行限建規定，促進北高雄科技廊帶中高產值產業的發展，經初步估算，岡山都市計畫商業區用地的開發效益最高可達1.7倍，限建高度放寬後可一併帶動相關產業的活絡。

高市府工務局指出，岡山軍事機場限建高度放寬案公告施行後，放寬範圍涵蓋岡山軍事機場東側水平面限建區半徑3至4公里的半圓形帶狀範圍，包含岡山、橋頭、梓官3個行政區，其面積約為1100公頃，建築樓層數依設計方案約可增加6至8層。