8日韓股雖受隔夜美股收紅激勵開高，但獲利了結賣壓隨即出籠，大盤也在平盤上下震盪。最後，KOSPI收在2,956.3點，跌3.16點或0.11%，周線跌2.08%並已連3黑。同時，韓元和公債殖利率均走弱。

8日韓國三星電子表示，受惠於記憶體晶片售價上漲，第3季營業利益可望大增28%並創3年新高。同時，營收的年增率也應有9%。因此，三星電子跌0.14%。

另外，SK海力士跌1.78%，Naver也跌1.27%。外資賣超487億韓元，約0.4億美元左右。

韓國央行12日的利率決策應會按兵不動。不過，家庭債務已居高不下，加上房地產大漲已經威脅到金融市場穩定度。所以，8月已升息的韓國央行，很有可能在11月時，再度升息1碼至1%。

美元兌韓元價位在1,194.6位置，韓元貶0.35%，並收近15個月低點。

韓國10年期公債殖利率下跌1.6個基本點至2.371%。