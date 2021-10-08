中秋過後就是柑橘的季節，柑橘類向來是台灣重要的水果，例如椪柑、桶柑、橙及檸檬等。除柑橘作物之外，在台灣也有原生的柑橘類，如台灣香檬、橘柑、南庄橙及酸橙等四種，其中台灣香檬已證實富含多甲氧基黃酮類等機能性成分，是台灣柑橘界的明日之星。

農委會林業試驗所福山研究中心致力於原生植物的移地保育，其中也包含台灣原生柑橘類物種保存，期望透過種原保存，能讓台灣香檬得以被永續利用。

福山研究中心說明，台灣四種原生柑橘中，台灣香檬原產台灣、日本九州及沖繩；橘柑亦產台灣、日本九州及沖繩；南庄橙原產新竹南庄以及台灣東部，酸橙則僅產於蘭嶼，所以又稱蘭嶼酸橙，後來有學者將後兩者合併為酸橙。

柑橘類的生產需要有適當的氣候及土壤發展，台灣農民生產柑橘類作物的常需要以原生柑橘作為砧木，以適應當地風土環境，其中酸橙及橘柑目前是台灣農民作為生產柑橘類的重要砧木。

此外，進行水果品種改良時也常導入原生植物做為繁殖材料，如原生的台灣蘋果也是台灣在蘋果改良上的另一個功臣；林試所曾協助農委會農業試驗所蒐集野生的台灣蘋果植株。

福山研究中心指出，台灣香檬為台灣的原生檸檬，又稱之為扁實檸檬，因為相較於一般大家熟知的檸檬，較為扁平。現今大家日常食用的檸檬原產於馬來西亞，是由英國人由野外單株中選育而來。

台灣香檬具濃郁香氣及酸味，已被證實維生素C含量高，且富含川陳皮素及橘皮素等多甲氧基黃酮類，是對人體有益之機能性成分，現已有農民大量種植台灣香檬，目前多以榨汁的方式外銷到日本及中國大陸市場。透過台灣香檬系列產品的應用開發、行銷通路的擴展推廣，甚至未來在生產技術及品種上的改良，臺灣香檬可望成為台灣柑橘類的明日之星。

福山研究中心表示，林業試驗所研提方舟計畫即是致力於原生植物的移地保育，將野外的物種移置溫室及苗圃保存與繁殖。在現今大規模的土地開發與利用情形下，許多原生植物的生境受到很大的衝擊，其中也包含台灣香檬的原生棲地，仍需要人為的協助來進行台灣香檬的種原保存。未來還有許多原生植物用途尚待開發，福山研究中心未來將持續進行原生植物的保存與繁殖，除保留生態物種多樣性外，也讓後世子孫能有機會認識並進一步推廣利用台灣的原生植物。