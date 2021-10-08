商總8日舉行「AI科技與數位應用委員會」第一次委員會議，為服務業打造產官學研的數位科技轉型一條龍服務。邀請由政大商學院金融科技研究中心(政大、清華大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學)五校代表、工研院、資策會、Deloitte勤業眾信、KPMG安侯建業共同簽署策略聯盟，透過科技技術應用技術研發、論壇交流、人才培育、專案輔導等策略共同協助服務業數位轉型需求的解決方案。

商總理事長許舒博表示，將扮演好台灣商業龍頭的角色，特別成立AI科技與數位應用委員會。數位科技是未來的大趨勢，台灣有高達97％企業屬於中小企業，而商業服務業又占台灣GDP的63％，政府應予重視。

許舒博表示，商總有146個會員公會，未來也將成立服務業數據中心，提供資料給所有產業參用，促進商業數位轉型與AI智能應用行為模式導入的服務平台。

商總「AI科技與數位應用委員會」邀請資深保險、銀行，以及金融科技的專家，前政大金融科技產學聯執行長劉先覺擔任主任委員，並且邀請前金管會主委政大教授王儷玲，以及台灣金融科技協會理事長蔡玉玲擔任副主任委員。

劉先覺表示，AI科技與數位應用委員會的目標就是引導台灣服務業「普及服務業應用AI」，尤其是協助人才與資金不足的中小企業成功數位轉型，主要的任務包括(1)教育訓練：舉辦AI科技與數位應用相關課程與論壇；(2)輔導獎勵：輔導業者申請政府計畫；(3)搭建商總平台：如商店街、數據中心、SaaS平台。針對會員進行AI科技與數位轉型時在人才、技術、與資金方面不足時，提供輔導與協助。

本場會議也邀請到產官學研的代表們，由政大商學院金融科技研究中心主任王儷玲代表五校(政大、清華大學、輔仁大學、逢甲大學、淡江大學)、工研院副院長張培仁、資策會金融科技中心主任宋佩珊、Deloitte勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、KPMG安侯建業聯合會計師事務所數位創新服務營運長賴偉晏，共同簽署策略聯盟。藉由全國商業總會與策略聯盟單位各領域互補整合，共同組成服務業數位服務平台與數據中心，鏈結新創科技技術，並進一步擴增新創科技應用與產業實質交流。

王儷玲表示，政大非常期待與商總共同推動產業的AI應用與數位轉型，並鏈結五校豐沛研發能量，以產學合作協助台灣產業升級與蓬勃發展。

張培仁表示，加速發展「低接觸式」或「無接觸式」經濟與服務創新，協助商總會員從行銷通路、倉儲庫存、營運決策及物流等各方面，以科技創新商務服務模式，協助商業服務產業逆勢突圍。

柯志賢表示，勤業眾信，憑藉著豐富的經驗，積極提升客戶縮短轉型過程中的適應期。在策略聯盟的合作模式下，協助產業轉型的經驗，互相交流。

賴偉晏表示，如何體現並實踐數位轉型發展的三階段：智能化、客戶中心及流程自動化，將會是企業掌握未來數位轉型發展的重要關鍵。