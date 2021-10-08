尚比亞今年8月選出的新政府今天表示，尚比亞積欠外國的債務比先前估算還多出逾20億美元，單是欠中國的錢就超過60億美元。
位於非洲南部的尚比亞礦藏豐富，卻相當窮困。新政府表示，截至今年年中，國家外債達144.8億美元，超過國內生產毛額（GDP）6成。
尚比亞的債務在前總統倫古（Edgar Lungu）6年執政期間大幅膨脹，他被控大量舉債，揮霍於基礎建設計畫。倫古於今年8月總統大選敗給承諾改善治理方式、重建經濟的反對派領袖希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。
尚比亞是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間第一個倒債的非洲國家，希奇萊馬正與國際貨幣基金（IMF）洽談紓困以重整國家債務。
財政部長穆索柯萬（Situmbeko Musokotwane）告訴國會，尚比亞總共積欠中國57.5億美元，若加上尚未支付的利息，則高達61.8億美元。
尚比亞雖然擁有豐富銅礦及其他礦藏，2020年經濟卻呈現負成長，是自1998年以來首度衰退，通貨膨脹率也維持兩位數高點。
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