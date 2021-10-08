張家瑋被納豆說超「胸」。（台視提供）

威廉（左起）、邱慧雯、王少偉一起玩遊戲。（台視提供）

邱慧雯很害羞。（台視提供）

台視《綜藝3國智》本周六（9日）邀請到張家瑋和邱慧雯，黃豪平介紹張家瑋時提到她是「苦情花旦」時連忙否認：「我怎麼會苦情呢？我平常也是很兇的耶！」張家瑋身材火辣，平常也不吝嗇分享，之前曾在《3國智》的夏日特輯中大秀E級身材，令人印象深刻，納豆聽到張家瑋的自我描述，也開心表示：「真的是超『胸』的。」讓張家瑋頓時害羞起來，邱慧雯在遊戲中，則是被吐槽「太有份量」。

王少偉和威廉兩人四手充當椅墊，邱慧雯坐在上面，將沙包踢進籃網裡，遊戲雖然才持續短短35秒，威廉就跟製作單位抱怨：「你們以為邱慧雯很輕嗎？」並爆料王少偉一感受到邱慧雯的重量時，就默默發出了「喔」的一聲，王少偉也指著自己的手臂笑說：「我的青筋都跑出來了啦！她是女神我不好意思講，但真的很重耶！」邱慧雯聽了尷尬大笑，隨即立刻解釋說：「人家最近有在健身，那都是肌肉啦！」

《3國智》本周再推出新賽制，採團體賽制模式，每人擁有20秒時間，包含主持人和來賓共有240秒，在秒數內若沒有闖關成功，大家就必須在團隊內選出一名表現最差的「戰犯」穿上綠色緊身衣，並在節目最後接受中及懲罰。依照平時遊戲實力而論，花花和納豆常常闖關失敗，被稱作「廢咖」王少偉便笑說：「今天就是花花跟納豆的特輯了」花花大方表示：「對啦，我們先站出來了。」納豆一開始也不以為意，雖然是廢咖至少還有個花花作陪，但好兄弟張立東卻在此時潑納豆冷水：「沒有喔，花花比你強！」納豆聽了頓時大受打擊。