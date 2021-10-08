實力派女星江口德子首度躍上黃金時段擔任《SUPER RICH》主演，確定接下此劇時，首要任務就是得調整自己的體力與身體狀況，在看過第一集劇本後更是興奮大喊「想趕快看到後面的故事！」，至於要和人氣急升的赤楚衛二合作，江口德子讚他是個圍繞著溫柔且可以讓人放鬆心情聊天的男孩，此外江口德子也錄製問候影片向台灣粉絲打招呼，想和大家一起來追尋「人究竟需要什麼才能得到幸福，所謂的SUPER RICH又是什麼？」

人氣急速暴漲的新生代男星赤楚衛二，2021年一路長紅，他表示這部作品對他來說是個全新的挑戰，要如何詮釋家境貧苦、面對許多不公平事情的「春野優」，怎樣力爭上游是他最感到困難的地方。而飾演秘書的町田啓太，則表示能再度和赤楚衛二合作感到開心，兩人在彩排時還互相打氣，被問到何時會感覺「SUPER RICH」，町田啓太笑說：「可以心無旁騖的好好睡上一覺，就是我感到最『富有』的瞬間」，希望觀眾們能透過這部作品發現更多幸福的模樣。

至於最後公布的超大咖女星松嶋菜菜子，將飾演江口德子前公司的主管，在江口德子獨立創業後，是個時而嚴厲指導、時而做個傾聽者的角色，追尋屬於自己的幸福的模樣＝SUPER RICH這件事，對於兩人首度合作的感想，松嶋菜菜子則大讚江口德子是個相當可愛的人。《SUPER RICH》10月15日開始，每週五於friDay影音更新上架。