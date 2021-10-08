行政院主計長朱澤民昨天備詢回答一碗蚵仔麵線20元，引發各界譁然，今天他解釋「沒聽到蚵仔兩個字，以為只有麵線」。國民黨立委陳玉珍今天質詢時，特地帶著金門名產麵線上台送給朱澤民，強調「一包能煮6碗，平均一碗20元以內」。

藍委陳玉珍下午質詢時詢問主計長朱澤民，昨天聽說一碗蚵仔麵線20元，讓大家跌破眼鏡，她一直在想怎麼才能吃到20元的麵線，剛好麵線是金門特產，「我把麵線送你，你回家自己煮，一包能煮6碗，每一碗一定在20元以內」，這個建議好不好，這樣也比較省。

朱澤民先是愣了一下，反問「妳說要送我麵線？」，陳玉珍接著走向備詢台拿給他，朱澤民則小聲說「我知道，這家麵線很有名」。

隨後，陳玉珍指出，主計長對於物價的認知跟百姓差這麼遙遠，主計單位在編列預算時可能失之偏頗，影響國家發展的進行，朱澤民則強調，物價調查是指整體水準，不是去討論單一物價，「我們調查的是整個平均上漲，不是調查單一物價」。