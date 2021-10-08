體型大到常被誤認成獅子的狗！英國一名飼主養了2隻藏獒，由於牠們的體型大，而且毛又多，乍看之下宛如獅子，因此遛狗時經常被誤會養了猛獸，儘管藏獒非常凶猛，但飼主表示，牠們是最忠誠的狗，更形容愛犬是「溫和的巨犬」。

根據《每日郵報》報導，42歲的金斯諾斯（Shaun Kingsnorth）2019年在臉書上，看到有飼主在為6個月大的藏獒（Tibetan Mastiffs）尋找新主人的PO文，由於狗的體型太大隻，導致原飼主無法負荷，因此選擇割愛，金斯諾斯提到「我對牠一見鍾情，雖然我知道養藏獒很有挑戰性」。

金斯諾斯最終成功收養這隻雄性藏獒，並取名為「貝爾」（Bear），他也時常在臉書分享與愛犬的互動，豈料養了半年後，羅馬尼亞一家救援慈善機構主動聯繫他，表示機構內有一隻母藏獒「阿米拉」（Amira），目前正在尋找新主人，詢問他是否有意願領養，金斯諾斯與妻子最終決定接下這個任務，並將阿米拉接來英國，與他們一家同住。

目前2歲的「貝爾」還是幼犬，但體重已重達70公斤，而1歲的「阿米拉」則是約58公斤，藏獒長到5歲就算成年犬，體重更是飆破95公斤，如今貝爾四肢著地時，已和金斯諾斯6歲小兒子一樣高，用後腿站立時，則和182公分的金斯諾斯同高，因此帶牠們出去散步時，巨大的身形總是吸引路人圍觀，甚至有不少人誤認牠們是獅子。

金斯諾斯提到，「之前還有獸醫師說『我從來沒見過這種狗，你確定牠們不是從動物園跑出來的嗎？』」，指愛犬雖然看起來很兇猛，但在他眼中，牠們是「溫柔的巨犬」，也會像小狗一樣，喜歡擠在沙發上，而他經常要帶愛犬們出去散步好幾次，由於他是一名農場建築工人，因此平時也會帶狗一起去工作，讓牠們在田野間奔跑。