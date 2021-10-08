TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的！!》本周以「校園歌手」為主題，來賓有學生們最愛的鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、李佳薇、林俊逸及森白。鼓鼓、蕭秉治回憶剛開始唱校園時，常常一連唱4場，回到家已經半夜了。主持人黃子佼認為，校園是一個磨練主持跟表演的地方，學生的反應很直接，遇到喜歡的歌手很熱情，遇到普通的歌手也是會尖叫，但聽得出來很敷衍。黃子佼還建議主持新手趙岱新接幾場校園活動，一個晚上會挫敗到不行，根本殘酷舞台。

《＃T-POP我們聽大的！!》除了回顧 2020年樂壇年度大事，節目中還有許多獨家限定組合。鼓鼓、蕭秉治、吳卓源因為遊戲主題曲合體，這回是他們唯一、也是首度公開演唱主題曲《戰神風暴》，並透露錄音時剛好遇到疫情升級，完全無法見面討論，3人不僅分開錄音，連歌也是各寫各的，整首歌是以「雲端」的方式合併在一起。吳卓源說：「我們沒什麼討論，但3個人寫完後合再一起，意外的很『炸』。」

被問起3人在創作時有甚麼怪僻，吳卓源表示一定有一杯加糖的檸檬紅茶加盤腿坐著，激發靈感，大概十分鐘內就有滿滿的旋律。蕭秉治自認寫歌環境很「簡單」，一切都要「純白」，舉凡桌子、椅子、電鋼琴通通必須白色的，甚至從國外訂白色的喇叭。蕭秉治表示：「我一定要在純白的環境才有創作的感覺，只要有點髒汙，就要馬上擦乾淨。」鼓鼓則是「生活隨興派」，常常衝浪完內心有旋律，馬上記錄下來，黃子佼問他有沒有特別要喝的飲料，他開玩笑說：「我喝水就好。」

本周電視版播出剛發新專輯《唯一想了解的人》的陳勢安，在《＃T-POP我們聽大的！!》全球首唱新歌《遺失的靈魂》，在疫情期間發專輯，舉辦了線上發片記者會，陳勢安在節目訪問時笑說，這張是他的第七張專輯，但發片過了兩個月歌詞還沒背熟，因為根本沒機會站在舞台上唱。相反的，幸運兒彭佳慧，在五月疫情升溫前，順利的發了新專輯，其中第一首歌《小熊》，是跟兩位寶貝女兒一起創作的歌。主持人黃子佼笑問：「你選的歌是不是一次比一次難。」彭佳慧回：「我就是一直在為難自己。但每次表演的感觸都不太一樣，由其Live的表演是很迷人的。」彭佳慧演唱了《說實話》、《太難唱了》，除了推出新專輯外，也釋出電影[鱷魚]同名主題曲，嘗試了不同以往的曲風，讓歌迷大飽耳福。