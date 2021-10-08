延續東京奧運的體育風潮，2021年全國運動會將於10月16日在新北市展開，台北代表火炬手信義房屋執行協理黃茂書今(8)日帶著聖火，來到台北市政府，傳遞給新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，再交棒給新台灣蝶王王冠閎，本次全運會以「火力全開」向全台開放徵選奮戰不懈或有運動精神的火炬手，黃茂書從近七千位參選者中脫穎而出獲選成為台北市「故事火炬手」，別具意義。

今年全運會打破以往由運動專業人士擔任火炬手的傳統，公開徵選對體育、生活甚至工作有著運動精神的全台市民一同擔任火炬手，黃茂書以愛運動、愛地球、愛助人、愛挑戰以及愛醫護「五愛吾家」具體作為，獲選擔任台北市「故事火炬手」，今年剛滿50歲的他認為能夠獲選的最大原因，不只是曾經挑戰戈壁沙漠的堅持不懈，更重要的是賽前的反覆訓練與堅持，以及運動所產生對社會、環境的廣大影響力。

信義房屋執行協理黃茂書(圖中綠色上衣)代表台北市將全運會火炬傳給新北市長侯友宜。(圖/信義房屋提供)

愛地球的他在2011年響應由前超跑好手林義傑所發起關懷水資源超跑活動，在甘肅跑完250公里，藉此呼籲全球珍惜水資源，多運動少排碳；2013年也主動在信義房屋發起單車環島傳愛活動，號召30位單車勇士完成11天環島，更透過內外部募捐獲得737萬元捐助給罕病基金會，顯示他藉由運動，展現樂於助人的熱情與決心。

任職於信義房屋25年，黃茂書說:「養成運動的堅持，其實最難的是穿上跑鞋出門的那一刻，如同工作一樣，最重要的就是每一件事的起心動念，只要勇敢踏出第一步，就算成功一大半。」這次參加徵選很大一部分是因為信義房屋從25年前就灌輸他堅持以及樂活的正向觀念，每天堅持制訂計劃表使他能在預定的時間內完成工作，讓他有更多閒暇的時間來運動、訓練，現在驅使他繼續跑下去的動力，同時也來自於在信義團隊有非常多運動愛好者一起相約征服國內外各大路跑或三鐵賽事，這次希望藉由火炬傳遞，將信義正向理念傳遞到全台灣。

信義房屋樂活加油團為全運會台北故事火炬手黃茂書執協加油。(圖/信義房屋提供)

已成立40年的信義房屋為黃茂書成為今年全運會的火炬手感到非常開心與驕傲，現場組成信義房屋加油團來替黃茂書加油，更承諾未來將與每一位信義夥伴一同響應奮戰不懈的運動精神，並持續鼓勵同仁樂活工作，希望民眾一同創造永續好生活。