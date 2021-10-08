台中太平農會推出蜜蜂生態小旅行、蜜蜂農遊巴士等活動，農會總幹事余文欽邀民眾來太平體驗拿蜂巢片、挖蜂巢蜜等養蜂場日常。（馮惠宜攝）

蜂蜜鬆餅DIY、拿蜂巢片、挖蜂巢蜜，台中太平農會搭上五倍券商機，即日起推出蜜蜂生態小旅行活動、蜜蜂農遊巴士，以及有有機香蕉認養活動，農會總幹事余文欽邀民眾來太平體驗養蜂場日常，還可以遊歷古農莊、太平買菸場等富有文化歷史的景點。

迎接五倍券帶來的報復性消費熱潮，台中市農業局與太平區農會共同輔導頭汴坑休閒農業區於16、17、23、24以及31日舉辦5梯次「蜜蜂生態小旅行活動」、「蜜蜂農遊巴士」，活動帶領民眾到太平區生態養蜂場，認識蜜蜂的世界、到蜂場體驗拿蜂巢片、挖蜂巢蜜、現採花粉品嘗、手動搖蜜體驗以及蜜蜂DIY活動。

余文欽指出，最優質的蜂蜜多採集自荔枝、龍眼，而台中太平區廣植荔枝、龍眼，也使得太平蜂農採製的蜂蜜多次獲全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特、頭等獎等殊榮。

而特別的是「蜜蜂農遊巴士」除了蜜蜂生態小旅行的行程，專車還將帶遊客進行太平地區歷史文化巡禮，探訪太平買菸場＆陳庭詩紀念館、車籠埔300年大樟樹以及參觀古農莊文物館，並安排太平蘆薈特色餐，最後還帶著大家到新社體驗手採新鮮香菇。相關活動詳情請上網搜尋關鍵字「農遊太平」頭汴坑休閒農業區網站。