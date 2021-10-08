美食-KY公布9月合併營收17.2億元，較前月份成長1％。美食分析，儘管營業日數較少，大陸市場仍較前月份成長超過4％，優於過去兩年度的季節性表現；美國市場則維持強勢動能，較去年同期成長至少兩成以上，連續六個月寫下同期新高。

台灣市場與前月份相比，則因父親節蛋糕檔期貢獻拉高比較基期，加上9月份安排直營門市整改，故營收較8月減少。

展望今年第4季，美食認為，儘管全球最近一波的疫情高峰已經過去，確診情形趨緩，但仍須密切觀察各國政府對應疫情變化所推出的最新政策，以及對於觀光餐飲行業是否帶來衝擊，不能掉以輕心。

美食-KY今年以來憑藉外帶為主的策略，加上推陳出新的產品與數位銷售，營收表現相對穩定，預期公司將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

在美國市場，受到過去幾個月Delta變異株肆虐以及通膨升溫的影響，消費者信心指數連續三個月下滑，但邁入秋冬後，肆虐美西的高溫可望改善，85ºC美國銷售成長的力道仍可望延續，貢獻合併營收成長量能。

近期大陸經濟亦出現更多下行訊號，令法人對於下半年景氣展望趨於保守。但85ºC9月份營收仍逆勢較前月份上升超過4％，透過產品推陳出新的帶動，成長力道甚至優於過去兩年同期的季節性表現且今年十一黃金周連續假期，防堵疫情的措施壓抑了出遊人口，轉向本地消費，可望嘉惠85ºC門市營業額。