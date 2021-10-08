針對前總統馬英九提出的「九二共識」是否走到盡頭，陸委會主委邱太三今日在立法院備詢時指出，大陸的「九二共識」跟國民黨的「九二共識」是同床異夢，中共掌握所有九二共識詮釋權，中共所謂的九二共識只是一個中國，謀求國家統一，國民黨無法在這樣的九二共識下強調「中華民國」。

行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備詢，民進黨立委劉世芳質詢表示，前總統馬英九提出的「九二共識」是否已經走到盡頭，特別是2019年大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》已經打臉馬英九。

邱太三指出，台灣多數民眾無法接受九二共識，歷次選舉，國民黨大概能理解，所以國民黨內部重新檢視，三年前，國民黨主席選舉引爆「九二共識」是否重新詮釋或是「2.0版本」，但國民黨對九二共識也沒有共識。

邱太三提到，大陸掌握九二共識的詮釋權，只有所謂一個中國、謀求國家統一的內涵，國民黨無法在這樣的九二共識詮釋下強調中華民國，去頭截尾，在這樣情況下，習近平2019年定調所謂「九二共識」就是「一國兩制」，這是全台都反對的。

至於九二共識是否能成為兩岸和平談判交流？邱太三認為，「這是不可能，這是自我矮化」。邱太三強調，蔡總統上任後，我們認為兩岸在民主對等、和平對話，都樂意跟對岸溝通，簡單說不要有政治前提，處理態度上，得到國際支持也不冒進，遇到打壓也絕對不會退縮。