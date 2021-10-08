針對雲林憲兵隊發生士官兵集體賭博案件，雲林地檢署主任檢察官吳文城8日表示，承辦檢查官正日以繼夜傳訊相關人士釐清案情中，會盡速、詳細查清楚是否在營賭博、多少人參與、如何賭博、有無非線上賭博等。

雲林憲兵隊9月下旬拜會雲林地檢署，指出該隊發現有士官兵涉嫌賭博情事，雲林地檢署檢察長旋指示報案指揮、成立專案。

雲林憲兵隊10月1日報請指揮偵辦，雲林地檢署隨即立案指派檢察官指揮雲林憲兵隊、臺中憲兵隊速予偵辦，目前正積極調查證據、傳喚相關人，以釐清案情。

雲林地檢署主任檢察官吳文城8日指出，賭博案件雖不複雜，但本案受到社會高度關注，該署必定會盡速、詳細地查清楚。

他表示，檢察官目前日以繼夜傳喚涉嫌相關人士，釐清報載相關細節包括是否在營賭博、有無拉下線、有無非線上賭博、多少人參與，傳喚多少人目前在偵查中不公開。

吳文城說，賭客的部分，依據陸海空軍刑法75條第1項規定不能夠在營賭博，違犯可處六月以下刑期；莊家則罪加一條刑法268條營利賭博罪，以重罪論處，可處3年以下有期徒刑。