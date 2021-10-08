台北市基河路豪宅的一樓空間，晚上變成夜市，住戶向議員陳情。（汪志冰提供）

國民黨籍台北市議員汪志冰今（8）日在質詢時提到，台北市基河路上「圓山1號院」白天豪宅晚上淪為夜市，不但無照攤販違擋住該社區車道視線造成危險，連1樓店面前一整排BB彈射氣球攤販更是肆無忌憚營業，產生噪音、髒亂嚴重影響觀瞻以及生活品質。

汪志冰指出，該社區自去年底多次透過各種管道向市府相關單位陳情無果，因台北市政府109.4通過由柯文哲市長主持「台北市攤販長期精進計畫」，將無照攤販納管到社區門口就地營業。

汪志冰議員表示市場處監督管理失職，市府更不應以位階極低的計畫霸凌人民權益，要求盡速移除社區道口及店面前方無照攤販，還給首善之區市民應有的生活環境與品質。

汪志冰議員服務處近日接受「圓山1號院」社區陳情表示，該社區車道出口左側10公尺內遭無照攤販罔顧應淨空規定設攤，妨礙視線造成安全威脅，短短3年該社區門口發生共24起車禍，實在令人擔憂！另外社區店面基河路25-39號前11攤BB彈射氣球攤位長期佔據營業，白天每戶7000萬-1億的資產，一到晚上立刻淪為髒亂吵雜的夜市。

汪志冰議員表示很多住戶當初在此置產，因鄰近有台北藝術中心，寄望市政府會隨著世界級表演藝術殿堂開幕，藉機整頓周邊無照攤販影響市容髒亂現象。結果不但政府毫無作為，反而變本加厲，以一紙法律位階極低的「台北市攤販長期精進計畫」凌駕「台北市攤販管理自治條例」，用合法掩護非法。

汪志冰議員痛批，更離譜的是，整個計畫的進行社區居然完全被蒙在鼓裡，直接由商圈聯合會提出街廓範圍，市場處核定後由交工處侵門踏戶，繪設標線作為攤商營業區塊，而如果市民想要撤除攤販，卻必須街區連署過半，才能決定你家門前的無照攤販是否得以繼續營業，真所謂違法攤販有政府背書，合法市民權益卻無人聞問，政府根本淪為霸凌人民的幫兇！

汪志冰議員更指出，109.6由黃珊珊副市長主持「處理攤販問題」工作小組會議中親自裁示109年7月底前無法出具設攤範圍內店家同意書，則予以取消攤位規劃，而事實證明，基河路25-39號前攤販沒同意書照樣在店門口大喇喇擺攤營業。汪議員認為以上種種荒謬情事，主管單位市場處沒有善盡監督及管理之責難辭其咎！

為顧及市民應有權益，汪志冰議員要求市場處須依法行政，短期盡速移除「圓山1號院」車道出入口以及基河路25-39號前無照攤販，以維護交通安全及提升社區整體生活品質。中長期規劃則應整體考量配合台北藝術中心國家門面，整合街區無照攤販併入更適當商圈，以創市府與市民雙贏局面。