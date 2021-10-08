遊客以最低2999元並最少持2000元五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」可獲得喔熊系列加碼住房好禮。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

遊客以最低2999元並最少持2000元五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」可獲得喔熊系列加碼住房好禮。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

遊客以最低2999元並最少持2000元五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」可獲得喔熊系列加碼住房好禮。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

遊客以最低2999元並最少持2000元五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」可獲得喔熊系列加碼住房好禮。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

振興5倍券8日即領即用，交通部觀光局與參山國家風景區管理處聯合台中市樂活產業聯盟協會，與10家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」加碼優惠，前100組遊客以2000元振興五倍券或國旅券入住，可獲得喔熊系列商品外，還有機會抽中價值5萬的台灣觀巴梨山遊程。

參山處指出，今年8月疫情趨緩時，與樂活聯盟合作推出「喔熊主題套房」，獲得十分熱烈的迴響，為業者提升2成業績，現在搭配振興5倍券啟動熱潮，也為即將抽出的國旅券暖身，特別加碼前100組遊客以2000元振興五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」，可獲得喔熊布偶頸枕、喔熊拖鞋與喔熊煎餅等加碼住房好禮，還享有延遲退房2小時與喔熊睡飽飽的尊榮禮遇，並有一人中獎四人同行的台灣觀巴梨山兩天一夜精選遊程。

樂活聯盟協會理事長洪明峰表示，每家旅館精心打造的喔熊主題套房每日只專屬一組客人，要讓入住的旅客有特別的尊榮感。各家業者也共同準備自家飯店特色的多項獎品，如美泉禮盒組、喔熊杯墊組、總裁牛肉麵、獨角獸小夜燈禮盒、千松冰棒禮盒與HWC環遊世界咖啡組等各項好禮。

參山處指出，遊客最低2999元即可入住喔熊主題套房，每間旅宿前10組持2000元五倍券或國旅券訂房遊客可獲得加碼住房好禮，111年4月30日前持五倍券或國旅券入住「喔熊主題套房」的旅客，還有機會抽中總價值超過5萬元的台灣觀巴遊程與各家飯店好禮。更多訂房與活動資訊，請參考樂活聯盟協會網站(https：／／www.lohasalliance.com )或上【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】臉書粉絲專頁，振興五倍券與國旅券使用方式請洽各飯店。