瑞芳分局規畫連假期間將實施交通管制。（瑞芳分局提供）

國慶連假預期將出現民眾出遊熱潮，鄰近雙北市區的東北角擁有山海景點，也是往返花東主要替代道路，為了避免民眾出遊造成交通壅塞，新北市瑞芳警分局特別規畫連續假期加強交通管制。

瑞芳分局表示，連續假期期間，金瓜石、九份地區預計將有大量遊客湧入，警方透過三階段管制，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。

此外，台二線沿線將由轄區派出所針對沿海景點周邊實施高強度巡視，特別針對違規停車、妨害通行加強告發取締。茶壺山等熱門登山口也已增設禁止停車告示牌，請民眾務必遵守告示牌及警方指引。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施包括管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量紓緩為止。

瑞芳分局呼籲，雖然疫情紓緩，但仍須保持安全社交距離，若是景點地區人車過多將進行分流疏導，以維護交通順暢及個人健康。